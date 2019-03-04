الجميل بحث مع سفير الأوروغواي بمجالات التعاون بين البلدين ولا سيما بمجال الطاقة

التقى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير الأوروغواي الجديد لدى لبنان لويس ريكاردو ناريو فاغونديس.
وجرى خلال اللقاء، الّذي حضره نائب رئيس الحزب سليم الصايغ ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، البحث في "مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة الّتي حقّقت فيها الأوروغواي إنجازات نوعية".
وجرى تشديد على "ضرورة استفادة لبنان من خبراتها في هذا المجال، كما التعاون بين البلدين على أكثر من صعيد".
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