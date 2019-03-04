المرصد السوري: استسلام 150 مقاتلا من تنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن استسلام 150 مقاتلا من تنظيم "داعش" في معارك في بلدة الباغوز شرق سوريا.

وكان مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" قد استأنفوا هجومهم الحذر للسيطرة على قرية الباغوز، والتي من شأن السيطرة عليها إعلان نهاية تنظيم "داعش" جغرافيا بشكل تام.

ولا يزال مئات من مقاتلي "داعش" يتحصنون في الباغوز، مع عدد غير معروف من المدنيين، لكن 300 من مسلحي التنظيم وعائلاتهم ومدنيين خرجوا إلى مناطق "سوريا الديمقراطية"، من بينهم عشرين أجنبيا.