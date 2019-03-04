النشرة: العثور على جثة شاب في حورتعلا فقد في كانون الثاني

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي عثرت على جثة اللبناني ع. ع. م. من بلدة حورتعلا شرقي بعلبك جثة هامدة مضرجة بالدماء داخل شقة في دورس خلف مطعم بارود.
وكان المصري قد خرج من منزله وفقد بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني الماضي وضربت الاجهزة الامنية طوقا حول المبنى.
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