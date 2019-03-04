وزارة الطاقة الاسرائيلية تعدل شروط التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في حديث لـ"بلومبرغ"، أن "الوزارة عدلت شروط المزايدة الجديدة التي طرحتها للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بهدف جذب الشركات الكبرى ودفعها لتجاهل المشاكل الجيوسياسية المحيطة بعمليات التنقيب عن الغاز هناك"، موضحا أن "المزايدة الجديدة تشمل خمسة مواقع حفر بحرية إضافة إلى المزايدة السابقة".

وبين أن "الوزارة قدمت جدولًا زمنيًا للحفر أكثر مرونة وبيانات جيولوجية عن المناطق المعروضة في المزايدة"، مؤكدا أن "مجموعة من شركات الطاقة الكبرى في العالم تشارك باهتمام في إجراءات المزايدة لكنه رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستعلن نتيجة المزايدة في حزيران المقبل".

ولفت إلى أنه "أصبحت واضحة تمامًا قدرة إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعي إلى جيرانها العرب، فمصر والأردن تشتريان الغاز الإسرائيلي وترغبان في التعاون معنا في تصديره إلى الأسواق الرئيسية مثل أوروبا. الاتحاد الأوروبي أبلغنا كذلك رغبته في استيراد الغاز من شرق المتوسط".