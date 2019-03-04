خارجية هولندا استدعت سفيرها لدى طهران بعد طرد موظفين هولنديين من إيران

أعلن وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان، أنّ "الحكومة قرّرت استدعاء سفير هولندا لدى طهران للتشاور"، بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف بشأن تورّط إيران المفترض في اغتيال معارضين لنظام إيران.

وشدّد على أنّ "قرار إيران طرد مسؤولين هولنديين -وهو أمر لم يُعلن عنه في السابق- كان غير مقبول وسلبي بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية".

وكانت قد اتّهمت السلطات الهولندية إيران في كانون الثاني الماضي، بالتورّط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في عامي 2015 و2017. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.