سيناتور روسي: موسكو سترد بالمثل حال نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فلاديمير جباروف أن "بلاده سترد بالمثل حال نشر صواريخ أميركية في أوروبا"، مشيرا إلى أن "تعليق المعاهدة يسمح بذلك".
وأوضح جباروف أنه "في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في أوروبا، سوف تستجيب روسيا على الفور من خلال نشر نفس الصواريخ في مناطقها الحدودية، وتعليق الاتفاق يسمح لهذا".
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