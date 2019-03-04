لقي 10 أفراد من الأمن الأفغاني مصرعهم بهجوم شنه مسلحون من حركة "طالبان" على نقطة تفتيش في منطقة إمام صهيب بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان. وأكد حاكم المنطقة محبوب الله سعيدي أن "متمردي "طالبان" شنوا هجوما واسعا على نقطة تفتيش في حي كرغان بمنطقة إمام صهيب وقتلوا 10 من رجال الأمن"، مشيرا إلى أن "نحو 10 آخرين من رجال الأمن أصيبوا بجروح في الهجوم، وأن عددا من مسلحي "طالبان" أصيبوا في الاشتباكات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 من رجال الأمن الأفغان بهجوم لطالبان شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.