رئيس وزراء باكستان: من يحل مشكلة كشمير يستحق نوبل للسلام

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني لا استحق جائزة نوبل للسلام. سيستحقها الشخص الذي يتمكن من حل مشكلة كشمير وفقا لإرادة سكانها، ويمهد الطريق نحو السلام والتطور في شبه القارة".

ويأتي تصريح رئيس الوزراء الباكستاني بعد إطلاق السلطات الباكستانية، سراح الطيار الهندي الأسير وتسليمه لبلاده.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح الأربعاء الماضي، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طياريا ،وذلك بعد تأزم الوضع في المنطقة الهندية من كشمير إثر هجوم نفذه انتحاري في يوم 14 شباط، وأسفر عن مقتل 45 عسكريا هنديا، لتتهم الحكومة الهندية بعدها، سلطات باكستان بدعم الجماعات الإرهابية وهو ما نفته الأخيرة.