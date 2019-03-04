أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن "الكندييَن الإثنين المحتجزين لدى سلطات بكين للاشتباه في إضرارهما بالأمن القومي، كانا تعاونا معًا لسرقة أسرار الدولة"، موضحةً أن "الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريك انتهك القوانين الصينية من خلال قيامه بالتجسس وسرقة أسرار الدولة بمساعدة رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور".
وأوقف الرجلان في كانون الأول الماضي، بعد أيام قليلة من توقيف كندا للمديرة المالية لهواوي منغ وان تشو بطلب من الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "شينخوا": الكنديان المحتجزان في بكين تعاونا لسرقة أسرار الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.