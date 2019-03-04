"شينخوا": الكنديان المحتجزان في بكين تعاونا لسرقة أسرار الدولة

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن "الكندييَن الإثنين المحتجزين لدى سلطات بكين للاشتباه في إضرارهما بالأمن القومي، كانا تعاونا معًا لسرقة أسرار الدولة"، موضحةً أن "الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريك انتهك القوانين الصينية من خلال قيامه بالتجسس وسرقة أسرار الدولة بمساعدة رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور".

وأوقف الرجلان في كانون الأول الماضي، بعد أيام قليلة من توقيف كندا للمديرة المالية لهواوي منغ وان تشو بطلب من الولايات المتحدة.