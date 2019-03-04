القائم بالأعمال السوري بالاردن: لدينا سجناء بالأردن مثلما لهم سجناء عندنا

أكد القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش، أن "الحكومة السورية تتعاطى بإيجابية مع القائمة الأخيرة التي تسلمتها من النائب الأردني طارق خوري، وتحوي 50 سجينا أردنيا في سوريا"، مشيراً إلى أن "ملف الإرهابيين يجب التعامل معه في إطار حكومة البلدين وعلاقات سوريا مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح والنشاط البرلماني بين البلدين تجاوز النشاط السياسي ونحن لدينا أيضا سجناء سوريون في السجون الأردنية".
ولفت إلى أنه "ليس لدى سوريا مشاكل مع الشعوب العربية، لكن لديها مشاكل مع بعض الأنظمة"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة أردنية للإفراج عن إرهابيين قاتلوا في صفوف داعش والنصرة في سوريا، فهناك ضغوط تمارس على كل من يحاول الانفتاح على سوريا".
وشدد على أن "الاردن ليست لديها نية لتطبيع علاقاتها مع الدول التي دعمت الإرهابيين خلال السنوات الماضية".
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