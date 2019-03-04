أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إنتشار منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية بإسرائيل يشكل دليلا آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. منظومة الـ THAAD تعتبر إحدى أكثر المنظومات في العالم تقدما وإضافة إلى منظوماتنا الدفاعية أصبحنا الآن أكثر قدرةً على التعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة في كل أنحاء المنطقة".
وأعلنت القيادة الأميركية في أوروبا أن الجيش الأميركي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل.
ولفت الجيش الأميركي إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى اختبار قدرته على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إنتشار منظومة الصواريخ الأميركية دليل على التزام أميركا بأمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.