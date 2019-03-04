محمد جواد ظريف: عصر الهيمنة في العالم قد ولى

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "عصر ما بعد الغرب قد تبلور وان عهد الهيمنة في العالم قد ولى"، مشيراً إلى أنه "على سبيل المثال ان الرئيس الاميركي اعلن انه رغم انفاق بلاده سبعة تريليونات دولار فانه يقوم بزيارة العراق سرا وان لاتفسير لذلك سوى انتهاء عصر هيمنة اميركا على العالم".

واوضح ان "الاعداء كانوا يعتقدون باننا لن نرى الذكرى الاربعين لانتصار الثورة هذا في الوقت الذي حاول الاعداء منذ انتصار الثورة عبر اشعال نار الحرب الاطاحة بالثورة وكانوا يتصورون ان الثورة لن تكمل ربيعها الثاني "، مشيراً إلى أن "الشيء الذي ساهم في بقاء الثورة بهذا الاقتدار بالعالم هو استقلالها وتمسك الشعب بهذا الاستقلال والانجاز الذي تحقق بعد اعوام من الاستعمار وهيمنة القوى المستكبرة على ايران".