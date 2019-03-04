هنية يطرح مقاربة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

طرح رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية "مقاربة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تتضمن تشكيل حكومة "فصائلية" تجهز لإجراء انتخابات شاملة، وعقد لقاء لقادة كافة الفصائل، بهدف الاتفاق على برنامج سياسي، وكيفية ممارسة المقاومة والنضال الفلسطيني".

وذكر هنية أن "هذه المقاربة تستند على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وعدم التفريط بها، وعدم الاعتراف بالخطة الأميركية للتسوية المعروفة باسم "صفقة القرن"، مشيراً إلى أن "المقاربة تشتمل على أن آليات تحقيق المصالحة تتمثل في "تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل بحيث تكون قوية ولها شبكة أمان قوية".