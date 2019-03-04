وصف مساعد الرئيس الايراني ورئيس مؤسسة الشهيد محمد علي شهيدي، الأمن في البلاد بأنه مستتب تماما بفضل تضحيات الشهداء الابرار، منوهاً الى إن "الثورة الاسلامية تحمّلت تكاليف باهضة من أجل ارساء الامن المستديم والتي تمثلت بالتضحيات الكبيرة ودماء الشهداء والتي ينبغي صونها".
وأوضح أن "الثورة الاسلامية قدمت 230 ألف شهيد لحد الآن مايتطلب الحفاظ على مبادئهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الايراني: أمن البلاد مستتب بفضل تضحيات الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.