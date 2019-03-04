مساعد الرئيس الايراني: أمن البلاد مستتب بفضل تضحيات الشهداء

وصف مساعد الرئيس الايراني ورئيس مؤسسة الشهيد محمد علي شهيدي، الأمن في البلاد بأنه مستتب تماما بفضل تضحيات الشهداء الابرار، منوهاً الى إن "الثورة الاسلامية تحمّلت تكاليف باهضة من أجل ارساء الامن المستديم والتي تمثلت بالتضحيات الكبيرة ودماء الشهداء والتي ينبغي صونها".

وأوضح أن "الثورة الاسلامية قدمت 230 ألف شهيد لحد الآن مايتطلب الحفاظ على مبادئهم".