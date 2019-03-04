بالصور.. محافظ الشرقية يُكرم أبطال إفريقيا في الكاراتية والسومو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، لاعبي نادي "ههيا" الرياضي المشاركين في البطولة الإفريقية للكاراتية، المنطقة الأولى "ناشئين"، والتي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 5 إلى 11 من شهر فبراير الماضي.
ومنح المحافظ اللاعبين "بسملة محمود حسن" الحاصلة على الميدالية الذهبية لمسابقات وزن 54 كيلو، و"محمود عبدالعزيز عبدالرحمن" الحاصل على الميدالية البرونزية في مسابقات وزن 57 كيلو، شهادة تقدير ومكافأة مالية، كما كرمَّ اللاعب إبراهيم عبداللطيف محمد، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية؛ لحصوله هو الآخر على البطولة الإفريقية في رياضة "السومو".
وأعرب المحافظ عن اعتزازه بأبناء الشرقية الرياضيين، لقيامهم برفع اسم مصر عاليًا، والمساهمة في تأكيد الريادة المصرية في الألعاب الرياضية على مستوى القارة السمراء.
من جانبه، أشار وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبطال الشرقية المشاركين في البطولة الإفريقية للكاراتية ورياضة السومو، ما ساهم في حصولهم على الميداليات الذهبية والفوز بالبطولتين.
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