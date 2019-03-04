سفير الجزائر بفرنسا : بوتفليقة أعلن ترشّحه لأنه على قيد الحياة وسيفوز إذا تمّ إحترام الصندوق

أكد السفير الجزائري بفرنسا، عبد القادر مسدوة أن عبد العزيز بوتفليقة أعلن ترشحه لأنه على قيد الحياة.
وأشار السفير إلى أن بوتفليقة لا يملك صحة 20 سنة لكن، عنده عقل 20 سنة.
وقال مسدوة في حوار لـ"CNEWS" اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، إن المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيفوز برئاسيات 2019 إذا تم إحترام صندوق الإقتراع وإختيار الرأي العام.
وأضاف المتحدث أن هذه الفترة تعتبر أقصى معركة لعبد العزيز بوتفليقة.
*المصدر: الموقع الالكتروني لصحيفة " النهار" الجزائرية
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