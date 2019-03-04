مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله رداً على استشهاد شابين فلسطينيين

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين و قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة قرب رام الله في الضفة المحتلة بعد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر عند مدخل القرية.

و تم إعلان الإضراب الشامل في بلدة بيت سيرا حداداً على الشهيدين غرب رام الله اللذين قتلا برصاص جنود الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، بذريعة محاولة دهس عناصر من جيش الاحتلال.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدي رام الله هما أمير محمود جمعة دراج 20 عاما من قرية خربثا المصباح و يوسف رائد محمد سليمان عنقاوي 20 عاما من قرية بيت سيرا.

و قد تجددت المواجهات مع الاحتلال بمشاركة العشرات من طلبة جامعة بيرزيت على حاجز "بيت إيل" في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وذلك بعد وقفة احتجاج على إعدام الشهيدين عنقاوي ودراج غرب رام الله فجر اليوم في حين اندلعت مواجهات آخرى مع الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله مسقط رأس الشهيد يوسف عنقاوي.

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