الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد أصول 11 مسؤولاً أوكرانياً

قررت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد التجميد المفروض على أصول الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش و11 شخصاً يشتبه في قيامهم باختلاس أموال الدولة.

وكان قد جرى فرض التجميد منذ مارس 2014، ويتم تجديده سنوياً. وسوف يتم تمديد الإجراءات الحالية، التي تنتهي فترة تمديدها الحالية هذا الأسبوع، حتى السادس من مارس 2020. ومن المقرر أن يسرى قرار التمديد ابتداء من غد الثلاثاء، عندما يتم نشره في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي إن من بين هذه القائمة، جرى شطب اسم شخص واحد فقط وهو اندري كلاييف رئيس الأركان السابق في حكومة يانوكوفيتش، حيث لن يخضع بعد الآن لتجميد الأصول.

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واستهدف الاتحاد الأوروبي هذه الشخصيات عندما كان يتم التحقيق معهم في أوكرانيا عام 2014 لاتهامهم بالاختلاس ونقل أموال الدولة خارج البلاد. وفي نفس هذا العام، تمت الإطاحة بيانوكوفيتش من الحكم وفر إلى روسيا.

وخاض يانوكوفيتش معركة قضائية ضد تجميد الأصول، ولكن أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار التجميد عام .2017