روسيا: الأزمة الفنزويلية ليست صراعًا بين موسكو وواشنطن

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن الأزمة الفنزويلية لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها صراع بين موسكو وواشنطن بروح الحرب الباردة، وإنما كصراع حول القانون الدولي.

وقال ميدفيديف - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الإثنين - "التوتر حول فنزويلا ليس مسألة صراع عالمي بين روسيا والولايات المتحدة. الصراع العالمي لم

يعد موجودا حتى في ظل كل المشاكل الحالية في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".وأضاف: "مثل هذه الصور النمطية في روح الحرب الباردة خادعة، تساعد فقط على صرف الانتباه عن جوهر الأحداث الجارية في الجمهورية البوليفارية، وبالطبع ، من الدور الذي تلعبه هذه الأحداث في الولاياتالمتحدة وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية بتشتيت التركيز عن سياستها".وقال إن سياسات روسيا بشأن الأزمة الفنزويلية تهدف إلى تحقيق السلام في البلاد ، وهذا ممكن فقط من خلال الحوار الوطني الداخلية..مضيفا أن موسكو ضد أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد.وخلص بالقول "في فنزويلا ، ندعم الجهود ، بما في ذلك من قبل ممثلي منطقة أمريكا اللاتينية ، لإقامة حوار بين الحكومة والمعارضة. ونحن مستمرون في القيام بذلك حتى الآن".