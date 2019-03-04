الكرملين: بوتين يوقع مرسومًا بتعليق تنفيذ معاهدة الصواريخ مع واشنطن

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعليق تنفيذ المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بشأن القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. المدى. وجاء في بيان الكرملين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "وقع رئيس روسيا الاتحادية مرسوما بشأن "تعليق روسيا تنفيذ المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات

واضاف البيان أن روسيا تعلق تنفيذ معاهدة الصواريخ إلى أن تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة.

الاشتراكية السوفيتية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".واضاف البيان أن روسيا تعلق تنفيذ معاهدة الصواريخ إلى أن تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة.

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