هولندا تستدعي سفيرها في إيران بعد طرد طهران لموظفين بالسفارة

أكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إيران اليوم الاثنين، وذلك بعد واقعة طرد موظفين اثنين بالسفارة

الهولندية في العاصمة الإيرانية "طهران".

قال بلوك - في تدوينة كتبها على حسابه على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "يورو

نيوز" الأوروبية - إنه "قرر استدعاء السفير الهولندي في طهران من أجل المشاورة بعد طرد موظفين اثنين بالسفارة ، هذا أمر غير مقبول به".