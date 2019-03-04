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هولندا تستدعي سفيرها في إيران بعد طرد طهران لموظفين بالسفارة

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أكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إيران اليوم الاثنين، وذلك بعد واقعة طرد موظفين اثنين بالسفارة

الهولندية في العاصمة الإيرانية "طهران".

قال بلوك - في تدوينة كتبها على حسابه على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "يورو

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نيوز" الأوروبية - إنه "قرر استدعاء السفير الهولندي في طهران من أجل المشاورة بعد طرد موظفين اثنين بالسفارة ، هذا أمر غير مقبول به".
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