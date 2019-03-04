هولندا تستدعي سفيرها في إيران بعد طرد طهران لموظفين بالسفارة

أكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إيران اليوم الاثنين، وذلك بعد واقعة طرد موظفين اثنين بالسفارةالهولندية في العاصمة الإيرانية "طهران".
قال بلوك - في تدوينة كتبها على حسابه على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "يورو
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