ملتقى بصمات الفنانين العرب يشهد إقبالًا كبيرًا

تميز ملتقى بصمات الفنانين العرب بدورته 17 في دار الأهرام المصرية، بحضور نخبة من فناني مصر التشكليين والسينمائيين وبعض الشخصيات الدبلوماسية، وبمشاركة دول عربية كبيرة لأول مرة هذا العام كانت من بينها سلطنة عمان واليمن والعراق وفلسطين والبحرين.
وشهد الملتقى نسبة إقبال ضخمة أكثر من العام الماضي لتفاوت الأعمال وكذلك الدول المشاركة وضيوف الشرف أيضا.
وتميز بكثرة الاعمال وتنوع الخامات وتقديم اوسكار للمتميزين من الفنانين وضيوف الشرف
وكان أبرز الدول المشاركة مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين واليمن والعراق والأردن وسوريا
وقص شريط الافتتاح أ.د عبدالسلام عيد وشيخ الحفارين الدكتور وحيد البلقاسي وعضو اللجنة العليا للملتقى والقومسير العام للمملكة الدكتور احمد بن يوسف الحربي بحضور نجم الغناء العربي طارق فؤاد والفنانة هند عاكف.
وجاب الضيوف في أنحاء المعرض برفقة الدكتور وحيد البلقاسي والدكتور احمد الحربي الذي استمع منه الجميع الى شرح وتعليق عن المشاركات السعودية في الملتقى حيث ابدى الجميع دهشتهم من حجم المشاركات السعودية وتنوعها
وتم تكريم ضيوف الشرف والمتميزيين باوسكار جماعة بصمات الفنانين العرب من خلال لجنة التحكيم التى اختارت الأعمال المتميزة والتي شارك بها عضو اللجنة العليا الدكتور احمد الحربي لاختيار الاعمال والأسماء التى ستمنح جوائز الاوسكار.
وأوضح حربي أن الهدف من ذلك هو تعزيز الجوانب الفنية والابداع لدى الفنانين وأعلن رئيس بصمات الفنانين العرب الدكتور وحيد البلقاسي أنه سيتم إقامة الملتقى بإحدى الدول العربية قريبا والتجهيز للموسوعة الجزء الثالث التي ستكون عن الفن السعودي فقط.
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