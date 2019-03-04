ألمانيا تجرد مسلحي داعش من جنسيتهم

ذكرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) الألمانية، اليوم الاثنين، أن وزارتي الداخلية والعدل الألمانيتين وافقتا على مقترح جديد ينص على تجريد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من جنسيتهم الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد سيطبق على المسلحين الذين بلغوا سن الرشد ولديهم جنسية أخرى بجانب الجنسية الألمانية

وسيشاركون في معارك في المستقبل كجزء من تنظيم داعش، إلا أن القانون لن يسري على مسلحي داعش المحتجزين حاليًا.ويتضمن قانون الجنسية الألمانية بالفعل بندًا مماثلًا لأصحاب الجنسية المزدوجة الذين ينضمون لقوات مسلحة أو وحدةمسلحة مماثلة في دولة أخرى بدون إذن من وزارة الدفاع الألمانية.وسيعمل القانون الجديد على توسيع نطاق النصوص الواردة في قانون الجنسية لكي يتم تطبيقه على أي شخص يشارك في عمليات قتالية في الخارج لصالح مليشيا إرهابية والتي تعرف في الدستور الألماني بمنظمة شبه عسكرية مسلحة تنتهك القانون الدولي في سبيل إقامة دولة جديدة أو هيكل دولة.