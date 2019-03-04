طلاب الجامعات يعلنون العصيان المدني ضد ترشح بوتفليقة

تزامنا مع ترشح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تصاعدت صرخات طلاب الجامعات مستنكرة ترشح بوتفليقة ، وسط إعلان الطلبة في جامعة هواري بومدين، العصيان المدني وعدم الالتحاق بالجامعة ، حيث تظاهر عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي في قسنطينة.

وكان بوتفليقه قد وعد الشعب الجزائري، أمس الأحد، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه يُحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي شهدت فيها الجزائر تظاهرات شعبية منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة قبل عشرين عاماً، والتي أعادت لأذهان صورة المناضلة القديمة جميلة بوحيرد.

2011: كان هذا العام بداية سلسلة التظاهرات

ضد الأوضاع الإجتماعية الصعبة فالجزائر كغلاء المعيشة والبطالة والسكن وغيرها من المشكلات. 2010: انطلقت تظاهرات فى بعض أحياء العاصمة ضد أزمة السكن التي كانت سائدة حينها، وكانت أبرز أحداثها قيام 17 عائلة في حي ديار الشمس بالتهديد بالانتحار الجماعي إذا رفضت السلطات الاستجابة لمطالبها المتمثّلة في توزيع عادل للشقق.

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2001: شهد هذا العام تظاهرات عدة، أدت إلى وقوع أحداث دموية في منطقة القبائل (على بعد حوالي 260 كلم إلى شرق العاصمة)، والتي أسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل، بينهما صحفيان جزائريان، هما فضيلة نجمة

من صحيفة الشروق اليومية وعادل زروق من صحيفة البلاد، والتي دهستهما حافلة أثناء قيامهما بتغطية المظاهرة، إضافة إلى مئات الجرحى، وانتهت تلك التظاهرات بعد أن استجابت السلطة لمطالب المتظاهرين؛ وهى إخراج قوات الدرك التابعة للجيش نهائيا من المنطقة، ثم لاحقا الاعتراف لأول مرة بأن الأمازيغية لغة وطنية.

1988: شهدت الجزائر في هذا العام أعنف الأحداث التي مرت عليها؛ والتي سقط فيها 150 قتيلا (وفق الإحصاءات الرسمية)، وتبعها مباشرة تعديل الدستور وإعلان السماح بالتعدد الحزبي في البلاد بعد 26 عاما من حكم الحزب الواحد. وفي هذا العام كانت الجزائر تحت حكم الرئيس، اليمين زروال، والذى قرر بسبب خلافات بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، تقليص عهدته الرئاسية، وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في 1999.

ليتولى بوتفليقة عقب ذلك رئاسة البلاد عقب انتخابات أجريت في التاسع من أبريل، ليصبح بذلك أطول مدة حكم شهدتها الجزائر.