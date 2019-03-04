صحيفة عبرية: هل سيثور الجزائريون أم ينتظرون رئيسهم القادم

نشر الكاتب تسيفي برئيل، بصحيفة هاآرتس مقالا تساءل فيه هل الجزائر التي تجنبت اضطرابات ربيع عام 2011 على شفا ثورة حقيقية بعد تظاهر عشرات الآلاف الذين يحتشدون في الجزائر ومدن أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ؟!..

وأثار إعلان الحزب الحاكم ، جبهة التحرير الوطني ، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة سيخوض الانتخابات لفترة خامسة في انتخابات 18 أبريل المظاهرات والاحتجاجات امتد المحتجون إلى الشوارع حاملين لافتات تذكّر بتلك التي حملها المتظاهرون في تونس وليبيا قبل ثماني سنوات.

وأضاف نظرياً ، قد ينتظر المواطنون الجزائريون البالغ عددهم 41 مليوناً حتى الانتخابات لتحديد من سيكون رئيسهم ، مثلما فعلوا في الانتخابات الأربع السابقة ، منذ انتخاب بوتفليقة لأول مرة في عام 1999، لكن الانتخابات في الجزائر بعيدة كل البعد عن الحرية. ويحظى بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما والمعروف أنه مريض بدعم الجيش وأجهزة المخابرات ، إضافة إلى كبار رجال الأعمال في البلاد ، حتى يتمكن من الفوز في الانتخابات ويستمر لفترة ولاية أخرى.

وتابع أن معارضوه يزعموا أن صحة الرئيس وعمره (لم يظهر علانية منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2013) لا تسمح له بقيادة البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وهم يطالبون بالفعل بأن ينفّذ البرلمان المادة 102 من دستور البلاد ، التي تسمح بنقل السلطة

مؤقتا إلى رئيس مجلس الشيوخ في حالة عجز الرئيس عن العمل لأسباب صحية أو لأسباب أخرى. باختصار ، يريدون انتخابات بدون بوتفليقة.

وأضاف لأن مراكز القوة في الجيش وفي بعض الحالات تدرك أنها تتشابه مع الحركات الاحتجاجية ، لكنها تخشى ما سيحدث في الصباح التالي. إن الذاكرة الجماعية الفظيعة في أوائل التسعينات تتجلى من جديد. ثم ، كانت هناك مظاهرات ضخمة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

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وأدت سياسة الحكومة التقشفية إلى إشعال النار في الشوارع و الحركات الإسلامية وموجة الاحتجاج وفازت في الانتخابات المحلية. وألغى الجيش ، الذي انزعج من احتمال سيطرة المتطرفين الإسلاميين على البلاد ، الانتخابات العامة في عام 1991 وعين حكومته. هذا هو ما أطلق عليه"العقد الأسود" ، الذي قتلت الحرب الأهلية خلاله حوالي 200ألف شخص.

وأضاف أن بوتفليقة قضى 16 عامًا في المنفى في سويسرا ، حيث كان قد فرّ لتفادي الملاحقة القضائية بسبب الاختلاس الهائل. في عام 1999 ، عاد إلى وطنه كنوع من البطل الوطني وانتخب رئيسا بأغلبية 74 في المئة. كان إنجازه العظيم هو إقامة حوار وطني اقترح فيه أن جميع

الأطراف "تنسى الماضي وبناء المستقبل معا". تم العفو عن قادة الحركة الإسلامية ، وتعافى الاقتصاد ، مدعوما بارتفاع أسعار النفط ، واستثمرت الحكومة في البنية التحتية وأحييت الصادرات إلى أوروبا ، التي تحصل على ثلث غازها من الجزائر ، وتمت استعادة النظام.

ولكن جنبا إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي جاء القمع وكبح حرية التعبير. خلال هذه الفترة ، تم فرض رقابة صارمة وكانت السيطرة على وكالات الاستخبارات مطلقة. منح بوتفليقة البلاد نافذة رائعة للعالم: لقد زرع العلاقات مع الدول الغربية ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، وأعطى النخبة الحرية. وقد مكنت الخزائن الكاملة واحتياطيات النقد الأجنبي الضخمة الحكومة من شراء الهدوء من خلال دعم أسعار السلع الأساسية ، وهو ما ساعد الدولة على نجاحها في اجتياح العواصف السياسية في عام 2011. وقد حصل المواطنون على قروض بدون فوائد وعشرات الآلاف من الكتبة والجنود تم استيعاب الشرطة في الحكومة ، وتمكنت خطة إسكان الشباب المقبلين على الزواج من سد الرياح الثورية التي هددت باكتساح البلاد.

واختتم بالقول إنه على الرغم من استعادة النظام وعودة إدارة الاقتصاد بدا ناجحا ، إلا أن الاعتماد المطلق على النفط والغاز كان له ثمن اقتصادي وسياسي مرتفع. في عام 2014 ، انخفضت أسعار النفط. انخفضت عائدات الدولة من النفط من 74 مليار دولار في عام 2007 إلى 24 مليار دولار في عام 2017. وانخفض احتياطي العملات الأجنبية من 178 مليار دولار في عام 2014 إلى 97 مليار دولار في بداية عام 2018. قفز معدل البطالة إلى 12 %، بين الشباب الذين يشكلون أكثر من النصف السكان ، 29 %. ويتوقع عجز الميزانية.