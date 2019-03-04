كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون سحب الجنسية من المتطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الاثنين، أن وزارتي الداخلية والعدل في البلاد، توصلتا إلى اتفاق حول نص مشروع القانون الذي يهدف إلى حرمان المواطنين الألمان الذين يقاتلون إلى جانب الإرهابيين في الخارج من جنسيتهم.

وقال "سيبرت"، في مؤتمر صحفي: "تم تنسيق مشروع القانون من قبل وزارتين متخصصتين، وقد تم الإعلان عن البنود بالفعل. دعونا لا ننسى أن مشروع القانون يشير إلى المشاركة في العمليات الحربية في الخارج كجزء من الجماعات الإرهابية".

وأكدت إليونور بيترمان، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، التي حضرت الإحاطة، أن الإجراءات في مشروع القانون ستطبق فقط على المواطنين الألمان الذين يحملون جنسيتين على الأقل ويبلغ عمرهم أكثر من 18 سنة.