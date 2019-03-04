كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتهم كنديا معتقل لديها بسرقة أسرارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الصين اليوم الاثنين المواطن الكندى مايكل كوفريج الذى تعتقله بسرقة أسرار خاصة بالدولة سلمها له كندى آخر معتقل هو مايكل سبافور الأمر الذى يرجح أن يؤدى ذلك لزيادة التوتر بين أوتاوا وبكين.

وكانت السلطات الصينية قد احتجزت سبافور وهو رجل أعمال أقام علاقات عمل مع كوريا الشمالية وكوفريج وهو دبلوماسى سابق فى أوائل ديسمبر بعد وقت قصير من إلقاء القبض على منج وان تشو المديرة المالية لشركة هواوى الصينية العملاقة فى كندا والتى تواجه تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وكررت الصين المطالبة بإطلاق سراح منج وعبرت عن غضبها فى الأسبوع الماضى عندما أقرت الحكومة الكندية المضى قدما فى إجراءات التسليم.

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وقالت اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين فى بيان قصير فى مدونتها على الإنترنت إن كوفريج كان يدخل الصين عادة بجواز سفر عادى وتأشيرات عمل "وسرق وتجسس على معلومات وأسرار حساسة من خلال شخص فى الصين".

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل "كان سبافور الشخص الرئيسي الذي يتصل به كوفريج في الصين وسلمه الأسرار". ومضى البيان يقول إن كوفريج انتهك القوانين الصينية وإن بكين ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الوقت المناسب.

وتقول كندا إن الصين لا تربط بين اعتقال المواطنين الكنديين واعتقال منغ لكن خبراء ودبلوماسيين سابقين يقولون إنه لا شك لديهم في أن الصين تستخدم القضيتين في الضغط على أوتاوا.