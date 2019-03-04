كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النفط الفنزويلي في زيارة لموسكو بشأن نقل مكتب شركة PDVSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، أن وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيفيدو، في طريقه إلى موسكو، لإضفاء الطابع الرسمي على نقل مكتب شركة PDVSA الفنزويلية الوطنية العملاقة من لشبونة إلى العاصمة الروسية.

وقالت "رودريجيز"، لـ"روسيا 24": "وزير النفط، مانويل كيفيدو، في طريقه إلى هنا لاستكمال نقل مكتب PDVSA من لشبونة إلى موسكو. علاوة على ذلك، نعتزم نقل مكتب الشركة الذي يتعامل مع الحديد والألمنيوم".