عاجل.. اصطدام قطارين في التشيك وإصابة 6 أشخاص

اصطدم قطارين في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم السكك الحديدة في البلاد، إن الاصطدام وقع في شرق جمهورية التشيك، وإن أحد القطارين كان قطار ركاب.

ووفقًا لما ذكره السكرتير الصحفي لخطوط السكك الحديدية التشيكية، بيتر شتيلاغلافكي، فقد أًصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص نتيجة الاصطدام، وكان أحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف، أنه في الوقت الحالي، كان رجال الإطفاء وموظفو الطوارئ يعملون في الموقع. كما أعلن المتحدث عن تعيين لجنة خاصة من الخبراء، لتحديد سبب حركة القطارات على طول خط سكة حديد واحد. وأشار إلى أن تحويل واحد هو خطأ العامل.