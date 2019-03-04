كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 غارات جوية إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 3 غارات على مواقع ومرصد في الحدود الشرقية لقطاع غزة، ظهر الاثنين.

وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية، إلى أن طائرات "أباتشي"، أطلقت 4 صواريخ على الأقل صوب المرصد دون الإعلان عن وقوع إصابات.

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وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالموقع الذي كان خاليا.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على نقاط عدة تقع في مخيم المغازي، ودير البلح، وحي السناطي شرقي خانيونس.