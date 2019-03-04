كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: سنرد بقوة على أي مساس بجوايدو بعد عودته إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الاثنين من أن بلاده سترد بـ"قوة" على أي فعل يمس العودة الآمنة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

وكتب بولتون على تويتر "أعلن الرئيس المؤقت خوان جوايدو تخطيطه للعودة لفنزويلا، وأي تهديد أو فعل يتخذ تجاه عودته الآمنة للبلاد سيلقى رداً قوياً من جانب الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي".

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، إنه لو اعتقل اليوم الإثنين عند عودته إلى بلاده، فسيكون ذلك من آخر أخطاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي وصفه بـ"الديكتاتور".

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وأعلن غوايدو في تصريح على الشبكات الاجتماعية عن جولته في خمس دول لاتينية، هي كولومبيا، والبرازيل، وباراغواي، والأرجنتين، والإكوادور، وعن المظاهرات التي دعا إليها عند عودته "لو تجرأ النظام على خطفي، سيكون من آخر الأخطاء التي يرتكبها".

وغادر غوايدو فنزويلا باتجاه الحدود مع كولومبيا على الرغم من حظر السفر المفروض ضده من القضاء يوم 22 من الشهر الماضي.

وفي مقابلة أجراها بولتون الإثنين مع شبكة "سي إن إن" أكد أن الولايات المتحدة تبحث عن "تحالف كبير" دولي لاستبدال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و"كل نظامه الفاسد".