كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قسد تفتح ممرات لخروج عناصر داعش من الباغوز السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم الإثنين، فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر تنظيم داعش من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

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وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "خصصت قوات قسد محوراً ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش"، وأضاف أن "المعارك مستمرة ولكن التقدم بطيء وحذر".

ومن جانبه، أكد القائد العسكري لجيش الثوار دجوار إدلب، الذي يشارك في معارك الباغوز أن عدداً من عناصر داعش سلموا أنفسهم عن طريق معبر الباغوز تحتاني، متوقعاً وصول دفعات أخرى في الساعات المقبلة.