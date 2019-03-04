كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية فى فيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أعمال اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية، صباح اليوم الاثنين، بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال السفير الدكتور خالد الجندان سفير السعودية فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا - "إن الاجتماع يعقد فى أجواء إيجابية، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين المجموعة العربية المشاركة فى الاجتماع".

ومن جهته، قال السفير صادق معرفى سفير الكويت فى فيينا "إن الاجتماع هادئ.. ونأمل أن يحقق أهدافه فى تفعيل دور الوكالة دوليا".

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ومن المقرر أن يعقد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق اليوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، فى وقت سابق، أنه من المتوقع أن تتضمن مناقشات مجلس محافظى الوكالة تقييم إجراءات السلامة النووية للعام الجارى ومراجعة التقنية النووية والتحقق والرصد لالتزام إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.. مشيرة إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا تطبيق الضمانات بكوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار فى سوريا.