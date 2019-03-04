كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم "داعش" يشتعل بالغضب بسبب اختفاء "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النائب العراقي، حسن سالم، في وقت سابق، أن زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كان يختبئ في صحارى محافظة الأنبار في العراق، ويجري حمايته من قبل الجيش الأمريكي.

قال محمد علي، أحد مقاتلي "داعش"، الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية، لصحيفة صنداي تايمز، إن المسلحين يعتقدون أن زعيم الخلافة، أبو بكر البغدادي، غير موجود في قطعة الأرض التي ما زالت تسيطر عليها المجموعة الإرهابية، ولكن يختبئ في مكان ما في الصحراء.

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وحسب الصحيفة، أضاف مقاتل "داعش"، أن حقيقة أن زعيمهم لم ينضم إلى متشددين آخرين لمقاومة أخرى كان مصدر إحباط كبير لهم، مؤكدًا، أنه يختبئ في مكان ما، أن الناس كانوا غاضبين.

ووفقًا لمصدر الصحيفة، فإن اختفاء زعيم "داعش" قد حفز الاقتتال الداخلي داخل التنظيم الإرهابي.

وأوضح المصدر: "كان الصراع بين مقاتلين أجانب. كانوا يسألون: أين الخليفة؟".