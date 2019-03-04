بعد ارتفاع درجات الحرارة.. عودة الأمطار في المغرب ابتداء من هذا الأسبوع

يُرتقب أن تعود التساقطات المطرية إلى المغرب، ابتداء من الأسبوع الجاري، وذلك بعد أزيد من أسبوعين من استقرار الطقس، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في حديث مع “اليوم24″، صباح اليوم الاثنين، إن هناك احتمالا لتساقطات مطرية شمال المغرب، ابتداء من بعد غد الأربعاء.

ويرتقب أن تشهد مدن المغرب انخفاضا في درجات الحرارة، وذلك بعد أيام طويلة من ارتفاع الحرارة، ووصولها إلى 32 درجة.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة، خلال الليل، والصباح، فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، والوسطى، وغرب الأقاليم الجنوبية، ويحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية.

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وسيظل الطقس مستقرا، طوال النهار، مع سماء صافية، أو مرور سحب من الأجواء العليا ي باقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي ي المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من الجنوب، وأحيانا من الشرق في الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب شمالية، وأحيانا غربية في باقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و05 درجات في المرتفعات، وما بين 05 و10 درجات في المنطقة الشرقية، والسايس، والشاوية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 10 و15 درجة في السهول، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وما بين 15 و18 درجة في أقصى جنوب المملكة.