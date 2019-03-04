البنزرتي يكشف عن تشكيلته لمباراة “الماط”

كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الجولة 21 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، أمام المغرب التطواني والتي سيستضيفها ملعب الأب جيكو.

وحافظ البنزرتي على أبرز العناصر الأساسية بتشكيلة، مع تغييرات طفيقة بعد الإصابة الأخيرة التي ضربت القلعة الحمراء، أبرزها غياب بديع أووك لمدة طويلة عن المنافسات، حيث جاءت باقي الأسماء كالاتي:

رضا التكناوتي

الشيخ ابراهيم كومارا

أشرف داري

محمد الناهيري

عبد اللطيف نصير

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يحي جبران

أيمن الحسوني

وليد الكرتي

إسماعيل الحداد

محمد أوناجم

ميشيل باباتوندي