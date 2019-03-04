اتفاق الصيد البحري يجتاز آخر مراحل المصادقة عليه في أوروبا

تجاوز اتفاق الصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الإثنين، آخر مراحل المصادقة عليه من الجانب الأوروبي، لينتقل إلى المصادقة المغربية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن اعتماده لقرار إبرام إتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكولها للتنفيذ، وتبادل الرسائل المصاحبة للإتفاقية مما يمهد الطريق لتنفيذها في المستقبل.