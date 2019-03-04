تعرض ابن قائد سرية الدرك في الحاجب، صباح اليوم الاثنين، لعملية اختطاف على يد ثلاثة أشخاص من أمام السرية، حيث تم العثور على محفظته مرمية في الطريق.
وأفاد مصدر مسؤول في حديث مع “اليوم24″، أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات تم اختطافه باستعمال سيارة خفيفة، لحظة انتظاره لحافلة النقل المدرسي، حيث دام الاختطاف لحوالي ثلاث ساعات تم خلالها استنفار عناصر الدرك الملكي للعثور عليه.
وأوضح مصدر الموقع، أن وبعدما عرف المتورطون في عملية الاختطاف أن الخناق مشتد، قاموا بإنزاله من السيارة وسط غابة قريبة من “لابريكاد” المتواجدة في “أكوراي”.
وتأتي عملية الاختطاف بعد حوالي أسبوع من اختطاف طفلة من أمام أعين والدتها في بني ملال، ومطالبة المشتبه فيهم فدية 60 مليون سنتيم من والدها، قبل أن يتم اعتقالهم جميعا.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام على اختطاف طفلة ومطالبة والدها بفدية..اختطاف ابن قائد سرية للدرك بطريقة هوليودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.