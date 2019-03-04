أعلنت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات عن تنظيمها حفلا لتتويج ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب، وإفريقيا في نسخته الجديدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت المجموعة ذاتها، في بلاغ لها، إن الحفل السنوي لنساء أوزون سينظم هذه السنة تحت شعار “جمال ونظافة”، وذلك يوم الجمعة المقبل 8 مارس، في أحد فنادق الرباط.
وسيعرف الحفل مشاركة عدد من نجوم الفن، ضمنهم نعيمة المشرقي، ونعيمة إلياس، وبشرى أهريش، وسكينة درابيل، وسامية أقريو، والسعدية أزكون، ونورا الصقلي، وابتسام الوالي، وشخصيات تمثل مختلف مجالات الإبداع المهتمة بالبيئة، وقضايا المرأة.
وأضاف المصدر نفسه أن الحفل سيكون مناسبة للاحتفاء بعاملات النظافة، والأطر النسائية بالمجموعة، والتنويه بجهودهن كصانعات لجمال، ونقاء المدن بمختلف جهات المملكة، والبلاد العربية، والإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر للسنة الثانية..”أوزون” تستعد لتتويج ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب وإفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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