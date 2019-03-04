للسنة الثانية..”أوزون” تستعد لتتويج ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب وإفريقيا 2019

أعلنت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات عن تنظيمها حفلا لتتويج ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب، وإفريقيا في نسخته الجديدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت المجموعة ذاتها، في بلاغ لها، إن الحفل السنوي لنساء أوزون سينظم هذه السنة تحت شعار “جمال ونظافة”، وذلك يوم الجمعة المقبل 8 مارس، في أحد فنادق الرباط.

وسيعرف الحفل مشاركة عدد من نجوم الفن، ضمنهم نعيمة المشرقي، ونعيمة إلياس، وبشرى أهريش، وسكينة درابيل، وسامية أقريو، والسعدية أزكون، ونورا الصقلي، وابتسام الوالي، وشخصيات تمثل مختلف مجالات الإبداع المهتمة بالبيئة، وقضايا المرأة.

وأضاف المصدر نفسه أن الحفل سيكون مناسبة للاحتفاء بعاملات النظافة، والأطر النسائية بالمجموعة، والتنويه بجهودهن كصانعات لجمال، ونقاء المدن بمختلف جهات المملكة، والبلاد العربية، والإفريقية.