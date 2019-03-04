دعوة للمشاركة في مسابقة الكتب المصورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تُعلن وزارة التعليم والمواطنة في مجلس مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا، بالتعاون مع ناشري كالاندراكا، وكجزء من حملة الترويج للقراءة، دعوة للمشاركة في جائزة كوموستيللا الدولية الثانية للكتب المصورة.
المواد المطلوبة
الجائزة الدولية للكتب المصوّرة مفتوحة لجميع المطبوعات المُدرجة في فئة الكتب المصورة: كتاب يروي القصة من خلال الصور، أو من خلال الصور والنصوص التي تكمل بعضها البعض.
شروط المشاركة
- أن يتقدّم المشارك الواحد بطلب واحد للمشاركة.
- أن تكون المواد المقدمة أصيلة ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
آخر موعد للتقديم: 01 نيسان
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