مناورات لدمج منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري القيادة الأوروبية للجيش الأميركي "EUCOM"، في هذه الأيام، مناورات عسكرية مع قوات من الجيش الإسرائيلي، خلال يتم نشرا تدريبيا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في إسرائيل، وهي تجرى بعد انتهاء التمرين المشترك "جنفير فلكون" بوقت قصير، وذلك كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، أن المناورات ونشر المنظومات الدفاعية، تأتي لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدا أن نشر منظومات الدفاع الأميركية في البلاد تعكس التزام الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وحمايتها، وهي تُجرى بعد انتهاء التمرين المشترك "جنفير فلكون" بوقت قصير.

وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي يعمل بالتعاون مع القوات الأميركية بهدف تعزيز التنسيق المتبادل والقدرات التشغيلية دفاعا عن سماء إسرائيل، ويعتبر تمرين نشر المنظومات الأميركية فرص للتدرب على دمج منظومات الدفاع الأميركية المتطورة في قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية".

وأكد الجيش في بيانه، أنه مستعد للدفاع عن سماء وأرض البلاد من مختلف التهديدات القريبة والبعيدة، لافتا إلى أن المناورة والحديث عن نشر دفاعي غير متعلق بحادثة محددة.

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وتضاف منظومة "THAAD"، إلى قدرات الدفاع الجوية الإسرائيلية المخصصة ضد الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وتعد إحدى المنظومات الأكثر تطورا من نوعها في العالم، وهي منظومة متنقلة يمكن نشرها بسرعة في كل العالم، هدفها اعتراض الصواريخ البالستية.

القدرات المحددة لمنظومة "THAAD" متعلقة بعوامل معينة كالمكان والمدى وميزات التهديد. للمنظومة قدرات داخل الطبقة الجوية وخارجها، إذ تستخدم الطاقة الحركية لاعتراض الصواريخ.