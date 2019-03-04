فرصة للمشاركة في مهرجان GIRAF15 للأفلام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة فرصة للمشاركة بأفلام رسوم متحركة ذات فكرة مستقلة وفريدة لمشاركتها مع الجمهور في كالجاري، ألبرتا، كندا. يُمكن أن تكون الأفلام تجريدية أو سردية، أو يتم رسمها يدويًا أو بالكمبيوتر، أو أفلام الطلاب أو المتخصصين. يقول الإعلان: "نريد أفلامًا يمكن أن نتحمس لها، أفلامًا توسع تفكيرنا وتنبه أذهاننا إلى ما يمكن أن يفعله الرسم المتحرك، وخاصةً الأفلام التي تحرك مشاعرنا." اللغات المطلوبة الإنجليزية Advertisements الفئة المستهدفة جميع صانعي الأفلام المصوّرة، سواء كانوا طلبةً أو مهنيين أو محترفين. آخر موعد للتقديم: 15 تموز (يوليو) 2019. للمشاركة والمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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