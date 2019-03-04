مقتل وإصابة 9 مدنيين بقصف حوثي جنوبي الحديدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا الحوثي تقصف المدنيين في الحديدة
قتل وأصيب 9 مدنيين، الإثنين، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكر بيان مقتضب للمركز الإعلامي بألوية العمالقة، أن 3 يمنيين قتلوا وأصيب 6 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة إثر قذائف مدفعية أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم بمنطقة "الجبلية" غربي مديرية التحيتا في الريف الجنوبي للمحافظة.
وأوضح البيان أن العيادات الطبية المتنقلة للتحالف العربي تدخلت في إسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى الخوخة، لافتا إلى أن بينهم 5 أطفال وجميع الضحايا من أسرة واحدة.
وخلال اليومين الماضيين أسفر قصف شنته مليشيا الحوثي بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا على مدينة التحيتا وقرية الناصر الساحلية غربي المديرية، عن مقتل وإصابة 17 مدنيا أغلبهم أطفال.
وعرقلت مليشيا الحوثي الانقلابية، والأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي أقرت في ستوكهولم برعاية أممية إلى أجل غير مسمى، جراء رفضها تنفيذ الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى بالمحافظة.
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