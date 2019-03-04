انت الان تتابع أمريكا تقول إنها نشرت نظام ثاد الصاروخي الدفاعي في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أوروبا اليوم الاثنين إن الجيش الأمريكي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل. وأضافت أن الإجراء يهدف إلى اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم. ولأسباب أمنية رفضت توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، التي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل.

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