عشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 38 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، واستمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.