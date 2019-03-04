الان تتابع التحالف: ندعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن المتحدث باسم تحالف الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن التحالف يعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين. وقال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، إن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استهدفت منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء.

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