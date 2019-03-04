الان تتابع خمسة قتلى في تحطم طائرة غرب إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت وسائل إعلام رسمية في إيران، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بعدما اصطدمت بأحد أعمدة المرافق في غرب البلاد، اليوم الإثنين.
ووقع الحادث، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة أسطول الطائرات المتقادم في إيران، نتيجة للعقوبات الأمريكية المالية والتجارية المفروضة على الجمهورية الإسلامية منذ عقود.
وقال التلفزيون الرسمي، إن الطائرة سقطت في إقليم شهر محل وبختياري بينما كانت في طريقها لنقل امرأة حامل وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.
وشهدت إيران، عددًا من حوادث تحطم الطائرات وطائرات الهليكوبتر على مدى العقدين الماضيين. وتقول طهران إن العقوبات الأمريكية تمنعها من شراء طائرات جديدة أو قطع غيار من الغرب لتحديث أسطولها.
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