الان تتابع نتنياهو يحذر بوتين من تهديد إيران في المنطقة..ويؤكد: سنفعل ما بوسعنا لإبعاد هذا الخطر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ركز على النزاع السوري، من التهديد الذي تشكّله إيران، حليفة دمشق الرئيسية إلى جانب روسيا.
وقال نتنياهو في مستهل اللقاء في الكرملين، إن إيران هي التهديد الأكبر على استقرار وأمن المنطقة وسنفعل ما بوسعنا لإبعاد هذا الخطر.
ورأى “بوتين”، من جهته أنه من المهم جداً مناقشة المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.
وكان نتنياهو، رأى، الأحد، أن محادثاته مع بوتين مهمة جدًا بهدف تأمين “حرية التحرك” الإسرائيلية في سوريا ضد إيران وحزب الله اللبناني، مع تفادي الاحتكاكات مع القوات الروسية.
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