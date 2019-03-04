الان تتابع هولندا.. الخارجية تستدعي سفيرها من طهران بعد طردها موظفين هولنديين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
استدعت هولندا، سفيرها لدى طهران، على خلفية اتهامها إيران بالتخطيط لاغتيال معارضين اثنين للنظام الإيراني على الأراضي الهولندية، وفق ما أفاد وزير خارجية الدولة الأوروبية ستيف بلوك، الإثنين.
وقال “بلوك”، إنه تم استدعاء السفير “للتشاور” بعدما طردت إيران دبلوماسيين هولنديين اثنين في شباط/فبراير في إطار الخلاف المرتبط بمقتل المعارضين الإيرانيين في 2015 و2017.
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