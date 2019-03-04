روسيا والولايات المتحدة تبحثان في موسكو نتائج "قمة هانوي"

بحثت روسيا والولايات المتحدة في (موسكو ) اليوم الإثنين، نتائج "قمة هانوي " بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة تنسيق جهود جميع الأطراف المشاركة في عملية تسوية الوضع حول شبه الجزيرة الكورية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن سفير المهام الخاصة بالوزارة أوليج بورميستروف، أجرى مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي مارك لامبرت، الذى التقى أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء بحث نتائج القمة الثانية بين رئيسي الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية (هانوي) والتأكيد على ضرورة مواصلة تنسيق جهود جميع الأطراف.

وكانت "قمة هانوي " قد اختتمت دون توقيع "وثيقة مشتركة"، حيث كان من المقرر أن يتم التوقيع خلالها على اتفاقيات تستهدف نزع السلاح النووي، وتعزيز السلام الإقليمي، وتحسين العلاقات بين (واشنطن ) و(بيونج يانج).